Байден разъярил американцев, посетив Украину вместо зоны бедствия в Огайо

Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд утверждает, что президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в Огайо. Об этом сообщает 19Fortyfive.

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По его словам, экс президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затмил Байдена тем, что приехал на место происшествия в Огайо, а также взял с собой партию питьевой воды для местных жителей.

«Глава Белого дома решил отправить туда лишь своего представителя из администрации и министра транспорта. <…> Очевидно, что это большая ошибка, которой воспользуются республиканская партия и Трамп», — утверждает Иствуд.