Офицер Иствуд: Байден разъярил американцев, посетив Украину вместо зоны бедствия в Огайо
Офицер американской армии в отставке Брент Иствуд утверждает, что президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в Огайо. Об этом сообщает 19Fortyfive.
По его словам, экс президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затмил Байдена тем, что приехал на место происшествия в Огайо, а также взял с собой партию питьевой воды для местных жителей.
«Глава Белого дома решил отправить туда лишь своего представителя из администрации и министра транспорта. <…> Очевидно, что это большая ошибка, которой воспользуются республиканская партия и Трамп», — утверждает Иствуд.
По его мнению, американцы пришли в ярость от того, что Байден отправился в Киев, а также «раздавал миллионы долларов налево и направо», но не уделил должного внимания масштабной техногенной катастрофе в собственной стране.