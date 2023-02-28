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36 минут назад

В Молдавии протестные акции переросли в столкновения с полицией

Lenta.ru

В Кишиневе полицейский кордон заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, вышедших на протестную акцию против роста цен и тарифов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Утром во вторник, 28 февраля, администрация молдавской столицы сообщила об ограничении доступа транспорта и людей в центр города до 2 марта в связи с приездом президента Греции Екатерины Сакелларопулу.

Организаторы протеста решили не отменять акцию и пройти маршем по главной улице Кишинева, однако на подходе к центральной площади кордон полиции остановил колонну протестующих. Люди требовали оплаты зимних счетов за отопление и электричество, а также отставки правительства и президента республики Майи Санду.

В полиции заявили, что протестующие стали предпринимать попытки насильственного прорыва кордона, вступая в столкновения с правоохранителями. Кроме того, стычки с полицией фиксировались и на въездах в Кишинев, где силовики заблокировали автобусы с гражданами, планировавшими приехать на акцию протеста.

В Молдавии заявили, что протесты финансирует беглый олигарх Плахотнюк

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщал, что Кишинев видит угрозу госпереворота в республике, исходящую от лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора.

В мире,Видео,Николай Попеску,Илана Шора,
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