Блинкен предостерег Китай от помощи России в СВО

Соединенные Штаты введут санкции против Китая, если он поможет России в ходе спецоперации. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой в Астане.

"Мы предельно ясно предупредили Китай о тех последствиях, которые его ждут в случае предоставления такой помощи. Мы, без сомнений, введем меры, например, против китайских компаний или отдельных лиц, которые нарушат наши санкции или каким-либо другим способом будут замешаны в поддержке военных усилий России", - сказал дипломат.

По его словам, если Китай решит помогать РФ оружием, то отношения Пекина с США и другими странами по всему миру столкнутся с "серьезными проблемами".

"Китай не может с одной стороны предлагать мирные предложения, а с другой - поддерживать пламя пожара, который зажгла Россия. Надеюсь, Китай отнесется к этому серьезно", - добавил Блинкен.