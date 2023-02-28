В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
57 минут назад

США введут против Китая санкции в случае помощи России в спецоперации

ТАСС

Соединенные Штаты введут санкции против Китая, если он поможет России в ходе спецоперации. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой в Астане.

Блинкен предостерег Китай от помощи России в СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы предельно ясно предупредили Китай о тех последствиях, которые его ждут в случае предоставления такой помощи. Мы, без сомнений, введем меры, например, против китайских компаний или отдельных лиц, которые нарушат наши санкции или каким-либо другим способом будут замешаны в поддержке военных усилий России", - сказал дипломат.

По его словам, если Китай решит помогать РФ оружием, то отношения Пекина с США и другими странами по всему миру столкнутся с "серьезными проблемами".

"Китай не может с одной стороны предлагать мирные предложения, а с другой - поддерживать пламя пожара, который зажгла Россия. Надеюсь, Китай отнесется к этому серьезно", - добавил Блинкен.

18 февраля Блинкен выступил с утверждением, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине. В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали указала, что сообщество не располагает доказательствами предоставления Пекином военной помощи Москве. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий.

В мире,Патрик Райдер,Энтони Блинкен,Пентагон,ЕС,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий