Пока вы не уснули: взрыв на российской нефтебазе и последствия победы России в СВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков высказался о планах Путина по участию в выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин пока ничего не сообщал о планах участвовать в президентской кампании в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

Столтенберг назвал последствия победы России в конфликте с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение помощи Украине странами-членами альянса невозможно без риска эскалации, но для них возможная победа России несет значительно большие риски. Об этом генсек сказал на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье

В Московской области беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома», сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беспилотник нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. На место следуют экстренные службы и сапёры, пишет Shot. Отмечается, что после крушения взрыва не наблюдалось.

В Раде назвали ожидаемый маршрут контрнаступления ВСУ

Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос", секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что вероятным направлением контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия начала строить забор на границе с Россией

В Финляндии начали строить забор на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что работы на трехкилометровом тестовом участке уже стартовали. Как стало известно, 27 февраля приступили к удалению деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра.

Момент взрыва на российской нефтебазе попал на видео

В сеть попали кадры момента взрыва на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края. Видеозапись публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что после взрыва образовалось облако пыли и огненный шар, после этого, судя по видеозаписи, начался пожар.

США предложили Украине самой определить критерии победы

Власти Украины должны сами определить критерии победы в текущем конфликте. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.

МЧС объяснило прозвучавшую в нескольких регионах РФ воздушную тревогу

МЧС опровергло объявление воздушной тревоги и заявило, что сообщения о воздушной тревоге в теле- и радиоэфирах прозвучали из-за взлома. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В заявлении МЧС говорится, что прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны стала результатом взлома серверов.

Авербух рассказал о состоянии жены Костомарова

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о том, как повлияла болезнь олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на его супругу, Оксану Домнину.

СМИ: Пугачеву ограбили на 38 миллионов рублей в Израиле

Известную певицу Аллу Пугачеву ограбили в Израиле на 38 миллионов рублей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили местные подписчики.