American Thinker: большая часть Южного полушария поддерживает Россию

"За исключением Новой Зеландии и Австралии , большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Другими словами, на стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай , а почти все страны в этой части мира", - отмечает издание.

Кроме того, автор материала пишет, что мировое сообщество с удовольствием сотрудничает с Россией, что является одной из причин, почему РФ противостоит антироссийским санкциям. Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении Российской Федерации будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.