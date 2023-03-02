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1 час назад

American Thinker: большая часть Южного полушария поддерживает Россию

Газета.Ruиещё 1

Большая часть Южного полушария поддерживает Россию, пока США и Европа встали на сторону Украины. Об этом сообщает американский журнал The American Thinker.

American Thinker: большая часть Южного полушария поддерживает Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"За исключением Новой Зеландии и Австралии, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Другими словами, на стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай, а почти все страны в этой части мира", - отмечает издание.

Кроме того, автор материала пишет, что мировое сообщество с удовольствием сотрудничает с Россией, что является одной из причин, почему РФ противостоит антироссийским санкциям. Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении Российской Федерации будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Валдис Домбровскис,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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