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1 час назад

В Финляндии началось строительство ограждения на границе с Россией

ТАССиещё 10

Рабочие в Финляндии начали возводить "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Об этом во вторник сообщила телерадиокомпания Yle.

Финляндия начала строительство стены на границе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, строительство началось 27 февраля в районе пограничного перехода Иматра. Возводимое заграждение будет оснащено системами технического контроля. В ходе эксплуатации этого участка предстоит проверить, выдержит ли ограждение воздействие зимних температур и снежных масс, а также возможные потоки людей, прибывающих со стороны России. Завершить первый этап строительства, на который власти республики выделили €6 млн, планируется к концу июня 2023 года.

В июне 2022 года в МВД Финляндии сообщили о планах правительства страны установить заграждения "в критических районах" на восточной границе с Россией, чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе с использованием "миграционного вопроса в целях оказания политического давления". Позже в погранслужбе республики пояснили, что речь идет о строительстве забора в юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет и намерениях оградить порядка 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Идею возведения заграждения подержала премьер-министр страны Санна Марин.

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