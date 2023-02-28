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NASA решило заняться поиском внеземной жизни

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В настоящее время специалисты строят наземные телескопы нового поколения для более подробного исследования космоса. А к 2040 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено «воплотить самую заветную мечту астрономов» и найти с помощью Habitable Worlds Observatory (HWO) обитаемую планету. Об этом пишет Big Think.

Для реализации флагманской миссии в области исследований космоса планируется создать Обсерваторию обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory, HWO). Предполагается, что новый телескоп будет иметь сегментированное оптическое зеркало, современные датчики, которые могут управлять различными его сегментами, а также плановое роботизированное обслуживание компонентов.

«Благодаря тому, что размеры HWO составляют от 6,0 до 6,5 метров, у специалистов появляется возможность напрямую получать изображения планет земного типа, которые обращаются вокруг звезд, расположенных в радиусе примерно 14 световых лет от Земли», - отмечает издание.

Названа причина сложных отношений между этносами в Казахстане

Ожидалось, что после масштабного казахско-дунганского межэтнического конфликта, власти Казахстана наведут порядок в этой сфере, однако спустя три года ситуация осталась в той же точке. Это приводит к эмиграции из страны представителей этнических меньшинств. Что происходит в Казахстане, разбиралось издание QMonitor.

Опрошенные изданием правозащитники и политологи обратили внимание на то, что кордайские события не подверглись обстоятельному анализу, а итогами судебных заседаний по этому делу недовольны обе стороны конфликта. При этом пассивность государства и протекционизм по отношению к титульной нации «наталкивает на вывод, что данные процессы все-таки носят несколько управляемый характер».

«В итоге кордайская трагедия привела к тому, что представители национальных меньшинств стали активнее эмигрировать из Казахстана, не веря в справедливость властей и в соблюдение принципа равенства прав», - отметил гражданский активист Ядикар Ганиев.

Байден отказал русским в праве выбора

Сегодняшние ястребы в администрации Белого дома говорят о необходимости проигрыша России в украинском кризисе. Тем самым они отступают от политики бывшего президента США Джона Кеннеди, считавшего, что необходимо «избегать такой конфронтации, когда противник встает перед выбором: либо унизительное отступление, либо ядерная война», пишет American Thinker.

Автор статьи констатировал, что сейчас «унижение других стало составной частью политики» Вашингтона и это ярко проявляется в заявления президента Джо Байдена, уверяющего, что не допустит победы России.

«США всеми силами поддерживала бесцеремонную экспансию НАТО вплоть до российского забора; да и в сегодняшней опосредованной войне они ведут себя исключительно азартно, не демонстрируя даже подобия сдержанности», - отметил он.

«Меры по стимулированию рождаемости в Ките говорят об имеющихся проблемах»

Власти Китая озабочены старением населения и демографическими проблемами, которые могут в перспективе привести к экономическому спаду. Однако меры, которые они принимают для стимулирования рождаемости, вызывают критику в обществе, пишет The New York Times.

Одним из таких неоднозначных решений, по данным издания, стало разрешение властей провинции Сычуань регистрировать новорожденных родителями, не состоящими в браке. При этом, опросив жителей Китая, американское издание пришло к выводу, что падению рождаемости в стране во многом способствует то, что растить детей там очень дорого. И меры властей не окажут должного эффекта, пока такая проблема сохраняется.

Польские фанаты вывесили антиукраинский баннер на футбольном матче

Болельщики в ходе матча между «Шленском» из Вроцлава и «Лехом» из Познани вывесили баннер с надписью «Это не наша война» и перечеркнутым трезубцем, одним из государственных символов Украины, пишет Gazeta Wroclawska.