В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
30 минут назад

На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария

Lenta.ru

Россию поддерживает не только Китай, но и большая часть Южного полушария, заявила обозреватель Андреа Видбург. Такое мнение она выразила в статье для американского издания American Thinker.

На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария
Фото: ТАССТАСС

Видбург отметила, что в ситуации с конфликтом России и Украины Киев получает наиболее сильную поддержку от стран Европы и США.

«Однако за исключением "английского мира" Новой Зеландии и Австралии большая часть южного полушария поддерживает Россию. Таким образом с Путиным согласен не только Китай, в этой части света такая позиция наблюдается почти везде», — подчеркнула автор.

В статье отмечается, что одна из причин, по которой российской экономике удается выживать в условиях западных санкций, является тот факт, что другие части света охотно ведут бизнес с Россией.

«И их к этому никто не принуждает. Оказывается, что те части света, которые не принадлежат к американскому, английскому или европейскому блоку, любят и уважают Россию», — указала Видбург.

В мире,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий