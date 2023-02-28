На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария

Россию поддерживает не только Китай, но и большая часть Южного полушария, заявила обозреватель Андреа Видбург. Такое мнение она выразила в статье для американского издания American Thinker.

Фото: ТАСС ТАСС

Видбург отметила, что в ситуации с конфликтом России и Украины Киев получает наиболее сильную поддержку от стран Европы и США.

«Однако за исключением "английского мира" Новой Зеландии и Австралии большая часть южного полушария поддерживает Россию. Таким образом с Путиным согласен не только Китай, в этой части света такая позиция наблюдается почти везде», — подчеркнула автор.

В статье отмечается, что одна из причин, по которой российской экономике удается выживать в условиях западных санкций, является тот факт, что другие части света охотно ведут бизнес с Россией.