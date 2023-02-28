В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
24 минуты назад

США предложили Украине самой определить критерии победы

Lenta.ruиещё 1

Власти Украины должны сами определить критерии победы в текущем конфликте. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.

США предложили Украине самой определить критерии победы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подчеркнув, что Вашингтон поддерживает Киев и хочет, чтобы он вышел из конфликта победителем, Кирби отметил, что власти Соединенных Штатов верят, что такой сценарий возможен. «Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — добавил он, отвечая на вопрос о том, как в Белом доме видят победу Киева и подразумевает ли она «возвращение» Крыма.

Байден: США будут оказывать поддержку Украине "сколько потребуется"

Кирби указал, что в случае, если в Киеве решат сесть за стол переговоров с Москвой, то власти страны сами решат, о чем они будут договариваться с российской стороной. Собеседник Bloomberg заверил, что Россия якобы не предпринимает усилий и не демонстрирует желания вести переговоры.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс.

В мире,Бен Ходжес,Джон Кирби,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий