США предложили Украине самой определить критерии победы

Подчеркнув, что Вашингтон поддерживает Киев и хочет, чтобы он вышел из конфликта победителем, Кирби отметил, что власти Соединенных Штатов верят, что такой сценарий возможен. «Мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — добавил он, отвечая на вопрос о том, как в Белом доме видят победу Киева и подразумевает ли она «возвращение» Крыма.