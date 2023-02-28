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1 час назад

Евродепутат Мариани считает, что десятый пакет санкций может стать последним

Вечерняя Москваиещё 2

Десятый пакет антироссийских санкций может стать последним ввиду больших разногласий в Евросоюзе. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

В ЕС считают, что десятый пакет санкций может стать последним
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными, — отметил он.

Между членами союза имеются противоречия по поводу поставок газа. В частности, этот вопрос «особенно избегают» Австрия, Венгрия и Словакия, цитирует Мариани РИА Новости.

В минувшую субботу, 25 февраля, Европейский союз принял десятый пакет санкций в отношении России. В частности ограничения ввели против «Альфа-банка», Росбанка и банка «Тинькофф».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в некоторых сферах антироссийские санкции ЕС оказались действительно успешными. По его мнению, санкции действуют в отношении российских средств массовой информации. Основной провал санкций заключается в том, что Россия смогла найти решение всех экономических проблем.

В мире,Юрий Светов,Тьерри Мариани,Тинькофф банк,Росбанк,Альфа-банк,ЕС,
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