В ЕС считают, что десятый пакет санкций может стать последним

Десятый пакет антироссийских санкций может стать последним ввиду больших разногласий в Евросоюзе. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

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— Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными, — отметил он.

Между членами союза имеются противоречия по поводу поставок газа. В частности, этот вопрос «особенно избегают» Австрия, Венгрия и Словакия, цитирует Мариани РИА Новости.

В минувшую субботу, 25 февраля, Европейский союз принял десятый пакет санкций в отношении России. В частности ограничения ввели против «Альфа-банка», Росбанка и банка «Тинькофф».