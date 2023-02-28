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57 минут назад

В Армении заявили, что с Азербайджаном есть консенсус по ряду пунктов мирного соглашения

Газета.Ruиещё 1

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения и Азербайджан достигли консенсуса по некоторым пунктам проекта мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

В Ереване заявили о консенсусе с Баку по ряду пунктов мирного соглашения
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«У нас есть консенсус с Азербайджаном по некоторым вопросам. Это общеизвестные положения международного права, но не хочу говорить об этом более детально», — заявил Симонян.

27 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что 2023 год станет прорывным в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил об особой роли РФ в содействии нормализации азербайджано-армянских отношений.

Ранее стало известно, что Азербайджан требует репарации от Армении за эксплуатацию его энергоресурсов и инициировал межгосударственный арбитражный процесс против Еревана.

В мире,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,МИД России,
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