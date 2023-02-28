В Ереване заявили о консенсусе с Баку по ряду пунктов мирного соглашения

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения и Азербайджан достигли консенсуса по некоторым пунктам проекта мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть консенсус с Азербайджаном по некоторым вопросам. Это общеизвестные положения международного права, но не хочу говорить об этом более детально», — заявил Симонян.

27 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что 2023 год станет прорывным в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил об особой роли РФ в содействии нормализации азербайджано-армянских отношений.