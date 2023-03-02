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1 час назад

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием и пригласил посетить Белоруссию

Газета.Ruиещё 7

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику в подходящее для обеих сторон время. Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, которое опубликовано на сайте МИД Китая.

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием и пригласил посетить Белоруссию
Фото: BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via ReutersBelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый и дружеский прием белорусской делегации и пригласил его посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время", - сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине заявлял, что развитие республики зависит от силы Китая. Накануне президент Белоруссии и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине говорили, что достигли договоренности о наращивании использования национальных валют в торговле, а также инвестиционных и финансовых областях. Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай с государственным визитом.

Ожидается, что визит белорусского лидера в КНР станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Госсовет КНР,
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