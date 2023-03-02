Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием и пригласил посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику в подходящее для обеих сторон время. Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, которое опубликовано на сайте МИД Китая.

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый и дружеский прием белорусской делегации и пригласил его посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время", - сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине заявлял, что развитие республики зависит от силы Китая. Накануне президент Белоруссии и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине говорили, что достигли договоренности о наращивании использования национальных валют в торговле, а также инвестиционных и финансовых областях. Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай с государственным визитом.