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15 минут назад

В Китае отвергли версию США о лабораторном происхождении коронавируса

Lenta.ru

Министерство иностранных дел Китая опровергло версию о лабораторном происхождении коронавируса, выдвинутую Минэнерго США. Критикуя выводы американского ведомства, представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

В Китае отвергли версию США о происхождении коронавируса
Фото: 

Выражая позицию по данному вопросу, Мао Нин напомнила, что научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР ранее сочла маловероятной гипотезу о том, что причиной пандемии стала утечка из китайской лаборатории. Представитель МИД подчеркнула, что эти выводы поддержали в научной среде и международном сообществе.

Ранее сообщалось, что Минэнерго США пришло к выводу о том, что причиной распространения коронавируса и пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Китае. Отмечалось, что до этого версию, связанную с лабораторным происхождением вируса, считало вероятной только Федеральное бюро расследований (ФБР).

В мире,Мао Нин,ВОЗ,ФБР,
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