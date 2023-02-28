Лукашенко отправился в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай , в ходе которого он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры.

Уточняется, что политики проведут переговоры в узком и расширенном составах. По информации агентства, Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят реализацию совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере и реагирование на наиболее острые вызовы. Кроме того, ожидается, что будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.