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24 минуты назад

Лукашенко отправился в Китай

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай, в ходе которого он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры.

Лукашенко отправился в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой», — сказано в сообщении.

Уточняется, что политики проведут переговоры в узком и расширенном составах. По информации агентства, Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят реализацию совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере и реагирование на наиболее острые вызовы. Кроме того, ожидается, что будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
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