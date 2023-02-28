Госдеп оценил занятую Китаем позицию по украинскому конфликту

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс считает, что Китай в конфликте на Украине встал на сторону России даже без оказания военной поддержки. Об этом сообщает ТАСС.

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По его мнению, об этом говорит политическая, дипломатическая, а также экономическая помощь Москве. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что надеется на конструктивное использование своего влияния китайской стороной.

«Есть ряд стран, влияние которых на Россию помогло бы завершить войну, и Китай, безусловно, относится к таковым. Но по крайней мере сегодня, несмотря на возражения Китая, мы ясно видим, что он выбрал определенную сторону», - сказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США готовы обнародовать некие доказательства того, что Пекин оказывает военную поддержку Москве. Он добавил, что судя по этим данным, Китай серьезно рассматривает возможность предоставления российской армии летальной помощи, в том числе оружия.