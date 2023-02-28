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16 минут назад

Госдеп США: Китай встал на сторону России

Елена Прошина

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс считает, что Китай в конфликте на Украине встал на сторону России даже без оказания военной поддержки. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп оценил занятую Китаем позицию по украинскому конфликту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, об этом говорит политическая, дипломатическая, а также экономическая помощь Москве. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что надеется на конструктивное использование своего влияния китайской стороной.

«Есть ряд стран, влияние которых на Россию помогло бы завершить войну, и Китай, безусловно, относится к таковым. Но по крайней мере сегодня, несмотря на возражения Китая, мы ясно видим, что он выбрал определенную сторону», - сказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США готовы обнародовать некие доказательства того, что Пекин оказывает военную поддержку Москве. Он добавил, что судя по этим данным, Китай серьезно рассматривает возможность предоставления российской армии летальной помощи, в том числе оружия.

Посол КНР обратился к Западу с предупреждением насчет России

Ранее Китай предложил свой план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона внимательно изучит документ.

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