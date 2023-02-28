В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
50 минут назад

В Казахстане появился список профессий для упрощенного ВНЖ

Никита Бородкин

В Казахстане с 28 февраля вступил в силу указ Министерства труда и соцзащиты о списке профессий, обладатели которых смогут претендовать на упрощенный порядок вида на жительство. Как сообщает РБК, в перечне 21 специальность, с которыми мигранты смогут подать заявку в упрощенном порядке — без подтверждения платежеспособности.

В Казахстане появился список профессий для упрощенного ВНЖ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, облегченный порядок установлен для врачей узкого профиля — гематологов, онкологов, неонатологов и эндокринологов. Также власти ждут в стране различных инженеров, в том числе авиационных, по технологиям неорганических и органических веществ, фармации, по подготовке полезных ископаемых, аппаратно-программному обеспечению космической системы, лазерному оборудованию и другим специализациям. Отдельно указаны и медицинские инженеры — радиохимики и физики.

Среди IT-профессий в перечне указаны архитекторы IT-инфраструктуры и программного обеспечения. Кроме того, в Казахстане будут рады бактериологам, классификаторам текстильного сырья и мастерам производственного обучения по инженерии и инженерному делу.

Новые правила пребывания в Казахстане: что поменяется для россиян?

Напомним, что в январе в Казахстане начали ужесточать правила пребывания в стране для иностранцев. Была прекращена практика «визарана» — краткосрочного выезда из страны для обнуления срока пребывания. Теперь россияне могут посетить страну на 90 дней раз в 180 дней.

8 февраля были внесены изменения в правила оформления разрешения на длительное проживания — теперь иностранцам необходимо предъявить загранпаспорт. Также для получения разрешения на временное проживание теперь требуется личное присутствие собственника жилья или его заверенного представителя.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий