В Казахстане появился список профессий для упрощенного ВНЖ

В Казахстане с 28 февраля вступил в силу указ Министерства труда и соцзащиты о списке профессий, обладатели которых смогут претендовать на упрощенный порядок вида на жительство. Как сообщает РБК, в перечне 21 специальность, с которыми мигранты смогут подать заявку в упрощенном порядке — без подтверждения платежеспособности.

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Так, облегченный порядок установлен для врачей узкого профиля — гематологов, онкологов, неонатологов и эндокринологов. Также власти ждут в стране различных инженеров, в том числе авиационных, по технологиям неорганических и органических веществ, фармации, по подготовке полезных ископаемых, аппаратно-программному обеспечению космической системы, лазерному оборудованию и другим специализациям. Отдельно указаны и медицинские инженеры — радиохимики и физики.

Среди IT-профессий в перечне указаны архитекторы IT-инфраструктуры и программного обеспечения. Кроме того, в Казахстане будут рады бактериологам, классификаторам текстильного сырья и мастерам производственного обучения по инженерии и инженерному делу.

Напомним, что в январе в Казахстане начали ужесточать правила пребывания в стране для иностранцев. Была прекращена практика «визарана» — краткосрочного выезда из страны для обнуления срока пребывания. Теперь россияне могут посетить страну на 90 дней раз в 180 дней.