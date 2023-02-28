В Британии нашли свой способ предотвратить затяжной конфликт на Украине

Советник по национальной безопасности премьера Великобритании Тим Барроу заявил, что нужно предотвратить затяжной конфликт на Украине и ускорить поставки вооружения украинской армии. Об этом сообщает The Times.

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По его словам, Британия рассматривает возможность отправки дальнобойных орудий и высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины, несмотря на уменьшение запасов вооружений у Соединенного Королевства.

"Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя", - сказал Барроу.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС и НАТО необходимо ускорить поставки боеприпасов Киеву, а потом думать о построении новой системы международной безопасности. До этого Боррель говорил, что предоставит министрам обороны 27 стран сообщества на заседании 7-8 марта предложения об ускорении поставок оружия Украине. По его словам, украинской армии нужно большое количество боеприпасов, особенно для танков и артиллерии.