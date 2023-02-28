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38 минут назад

Япония ввела санкции против заместителя главы Минобороны РФ

Елена Прошина

Япония ввела санкции против заместителя министра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Министерства иностранных дел Японии.

Япония ввела санкции против заместителя главы Минобороны РФ
Фото: ТАССТАСС

Ограничения также ввели против президента концерна «Калашников» Аланы Лушниковой.

Ранее Япония ввела экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний и организаций, а также заморозила активы 22 лиц и трех организаций из России из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины.

Глава комитета по Дальнему Востоку ГД Николай Харитонов прокомментировал новые санкции со стороны Японии. Он заявил, что эти ограничения стали результатом трудов коллективного Запада. Он обратил внимание на то, что Москва при этом никогда не вводила санкции против Токио.

«Смотрю фотоальбом, здесь есть мое фото с послом Японии в 1998 году. Никогда, как помню, мы не вводили против них каких-либо ограничений», — отметил он.

Харитонов также напомнил, что у России и Японии в прошлом было исключительно взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, жители островного государства «поели вдоволь» российской рыбы.

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