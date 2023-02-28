Япония ввела санкции против заместителя главы Минобороны РФ

Япония ввела санкции против заместителя министра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Министерства иностранных дел Японии.

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Ограничения также ввели против президента концерна «Калашников» Аланы Лушниковой.

Ранее Япония ввела экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний и организаций, а также заморозила активы 22 лиц и трех организаций из России из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины.

Глава комитета по Дальнему Востоку ГД Николай Харитонов прокомментировал новые санкции со стороны Японии. Он заявил, что эти ограничения стали результатом трудов коллективного Запада. Он обратил внимание на то, что Москва при этом никогда не вводила санкции против Токио.

«Смотрю фотоальбом, здесь есть мое фото с послом Японии в 1998 году. Никогда, как помню, мы не вводили против них каких-либо ограничений», — отметил он.