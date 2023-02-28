Япония ввела санкции против главы "Калашникова" и замминистра обороны

Япония вводит санкции в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

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Ограничения, в том числе включают заморозку активов в Японии случае их наличия. Санкционный список разделен на две части. Первый - это перечень по России (39 человек), во втором находятся лица из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (9 человек).

Под санкции Японии также попали начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, некоторые сотрудники Генерального штаба российских Вооруженных сил, а также чеченский политик Турпал-Али Ибрагимов, которого называют родственником Рамзана Кадырова.