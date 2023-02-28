В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
18 минут назад

Япония ввела санкции против главы "Калашникова" Лушникова и замминистра обороны Горемыкина

Газета.Ru

Япония вводит санкции в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

Япония ввела санкции против главы "Калашникова" и замминистра обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения, в том числе включают заморозку активов в Японии случае их наличия. Санкционный список разделен на две части. Первый - это перечень по России (39 человек), во втором находятся лица из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (9 человек).

Под санкции Японии также попали начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, некоторые сотрудники Генерального штаба российских Вооруженных сил, а также чеченский политик Турпал-Али Ибрагимов, которого называют родственником Рамзана Кадырова.

24 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введет в отношении России новые санкции, которые коснутся частных лиц и организаций, экспорта деталей для дронов и других сфер.

В мире,Алан Лушников,Виктор Горемыкин,Борис Рапопорт,Александр Харичев,Рамзан Кадыров,Генштаб,Ижмаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий