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25 минут назад

Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена

Елена Прошина

Состояние здоровья президента США Джо Байдена вызывает беспокойство и представляет угрозу для Америки. Такое заявление сделал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что Джо Байден — главнокомандующий войсками США, что с учетом неутешительного состояния его здоровья становится реальным поводом для беспокойства.

«Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем», — указал Джексон.

Бывший врач Белого дома считает, что Байден может совершить чудовищную ошибку из-за «снижения когнитивных функций», что приведет к гибели людей.

Ранее Джексон заявил, что администрация США замалчивает факты о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает тревогу». Таким образом конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования лидера государства, которые доказали, что Байден в состоянии выполнять свои задачи на посту президента, так как не страдает ни болезнью Паркинсона, ни склерозом.

Джо Байден, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США за всю историю. Он часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.

В мире,Ронни Джексон,Джозеф Байден,Администрация США,
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