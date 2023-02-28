Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена

Состояние здоровья президента США Джо Байдена вызывает беспокойство и представляет угрозу для Америки. Такое заявление сделал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

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Он напомнил, что Джо Байден — главнокомандующий войсками США, что с учетом неутешительного состояния его здоровья становится реальным поводом для беспокойства.

«Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем», — указал Джексон.

Бывший врач Белого дома считает, что Байден может совершить чудовищную ошибку из-за «снижения когнитивных функций», что приведет к гибели людей.

Ранее Джексон заявил, что администрация США замалчивает факты о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает тревогу». Таким образом конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования лидера государства, которые доказали, что Байден в состоянии выполнять свои задачи на посту президента, так как не страдает ни болезнью Паркинсона, ни склерозом.