США усомнились в мирном плане КНР по Украине

Соединенные Штаты сомневаются в серьезности инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, так как контакты властей КНР с РФ не уравновешены их поездками в Киев. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

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Агентство напоминает, что Министерство иностранных дел КНР в пятницу опубликовало 12 пунктов, выполнение условий в которых может урегулировать ситуацию на Украине. Среди них: возобновление диалога между Москвой и Киевом, уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран, отказ от любых провокаций.

«Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня... при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной», — указал Прайс.

Он добавил, что подобные действия заставляют усомниться в мотивах Китая и его стремлении добиться дипломатического решения конфликта.

Он призвал КНР повлиять на Россию и побудить ее выполнить первый принцип мирного плана, который предполагает уважение к территориальной целостности и суверенитету других государств.