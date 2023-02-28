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52 минуты назад

Конгрессвуман Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Киеву

Газета.Ruиещё 2

Американский лидер Джозеф Байден и несколько законодателей США преступили конституцию государства, направив военную и финансовую помощь киевскому режиму без требуемого одобрения от Конгресса.

Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США
Фото: 

Такой информацией поделилась член Палаты представителей законодательного органа Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин (представительница Республиканской партии от штата Джорджия) в своих социальных сетях.

«Неконституционно для президента Соединенных Штатов и части Конгресса финансировать, вооружать, обеспечивать подготовку и оказывать помощь в ходе военных действий, без полноценного одобрения Конгресса на вступление в войну. Украина не является ни союзником НАТО, ни демократией, далека от этого», — цитирует Грин Общественная служба новостей.

Исходя из её заявлений, рядовые жители страны абсолютно не поддерживают боевые действия на украинской территории, а также выражают крайнюю степень недовольства тем, что американские власти финансируют и поощряют данный конфликт. «Мы хотим мира», — обратила внимание Грин.

Как напоминает Life.ru, американские республиканцы и демократы начали ставить под вопрос целесообразность предоставления Соединенными Штатами военной поддержки киевскому режиму. С таким заявлением выступила заместитель главы Государственного департамента Виктория Нуланд.

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