Конгрессвуман обвинила Байдена в нарушении конституции США

«Неконституционно для президента Соединенных Штатов и части Конгресса финансировать, вооружать, обеспечивать подготовку и оказывать помощь в ходе военных действий, без полноценного одобрения Конгресса на вступление в войну. Украина не является ни союзником НАТО, ни демократией, далека от этого», — цитирует Грин Общественная служба новостей.