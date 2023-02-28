США усомнились в мирном плане КНР по Украине

"Если бы Китай был серьезно настроен на завершение этой войны, то он конструктивно повлиял бы на власти в Москве. Контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают основания для обеспокоенности при том, что Пекин не идет на такие же контакты с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, несерьезное предложение", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать отношение Вашингтона к плану Пекина.