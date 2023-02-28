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12 минут назад

Зеленский рассказал о сложном положении ВСУ на Артемовском направлении

Елена Прошина

Вооруженным силам Украины приходится нелегко на артемовском направлении (украинское название — бахмутское направление), ситуация постоянно усложняется. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Зеленский рассказал о сложном положении ВСУ на Артемовском направлении
Фото: ТАССТАСС

Глава Украины подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с командованием, ему оперативно докладывают о любых изменениях на фронте.

«На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — пояснил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что наиболее сложная ситуация сложилась на артемовском направлении, там украинские войска испытывают большие трудности.

Издание напоминает, что Артемовск находится к северу от крупного города Горловка на подконтрольной Киеву части ДНР.

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