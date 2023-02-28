Лукашенко посетит Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершит визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и обсудит с китайским руководством реализацию совместных проектов и международную обстановку. В ходе визита ожидается подписание большого пакета документов по сотрудничеству в различных сферах.

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"Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", - сообщили в пресс-службе белорусского президента.

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В сентябре прошлого года на двусторонней встрече в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Белоруссии и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений "на новый уровень - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". "Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств", - отметили в президентской пресс-службе.

Предстоящий визит, подчеркнули в пресс-службе, станет продолжением "многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем". В Пекине Лукашенко также проведет встречи с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.

Как ранее уточнил посол КНР в Белоруссии Се Сяоюн в интервью агентству БелТА, Минск и Пекин подпишут документы о сотрудничестве в таких областях, как политика, экономика, торговля, финансы, промышленность, сельское хозяйство, наука и техника, спорт, туризм, здравоохранение, межрегиональное сотрудничество, средства массовой информации и других.

Стратегические партнеры

В преддверии своего визита Лукашенко в интервью китайским СМИ подчеркнул, что ни одна проблема в мире сегодня не может решаться без участия Китая, который "стал глобальной страной со своей глобальной политикой". В этой связи он обратил внимание на заявление Пекина по поводу конфликта на Украине и посоветовал принять позицию КНР.

Посол Китая в Минске в свою очередь, комментируя предстоящий визит Лукашенко, заявил, что в политической сфере Китай и Белоруссия являются верными стратегическими партнерами. Китайская сторона всегда поддерживает Минск в защите суверенитета, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела республики, против введения необоснованных односторонних санкций, продолжил он.

Китай также приветствует официальное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в ближайшем будущем. В свою очередь белорусская сторона "решительно поддерживает Китай в вопросах, связанных с Тайванем, Синьцзяном, Сянганом и так далее", добавил дипломат.

Он отметил, что между странами развивается взаимодействие в областях экономики, торговли и инвестиций, а совместная реализация инициативы "Один пояс - один путь" принесла положительные результаты. По данным китайской стороны, объем товарооборота между Китаем и Белоруссией возрос с $60,8 млн в начале установления дипломатических отношений 20 января 1992 года до $5,08 млрд в 2022 году. При этом Пекин заявляет, что готов решать вопросы обеспечения бесперебойной логистики, расширять взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими партнерами в области электронной коммерции, увеличивать закупки белорусских продуктов.

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