Боррель: Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение

Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга со своими внутренними паспортами, но еще потребуются дополнительные переговоры в марте, чтобы согласовать все детали его имплементации. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти.

"Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Поэтому вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения, - заявил Боррель. - Они выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, но потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали этого процесса. Я созову новую встречу в середине марта".