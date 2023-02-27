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55 минут назад

Боррель сообщил, что Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение

ТАССиещё 5

Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга со своими внутренними паспортами, но еще потребуются дополнительные переговоры в марте, чтобы согласовать все детали его имплементации. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти.

Боррель: Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Поэтому вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения, - заявил Боррель. - Они выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, но потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали этого процесса. Я созову новую встречу в середине марта".

Боррель не уточнил, подписали ли стороны документ, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили.

В мире,Альбин Курти,Жозеп Боррель,ЕС,
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