Лукашенко заявил об уникальном моменте завершить конфликт на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложился уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, он «видит и интуитивно чувствует», что сейчас сложилась уникальная возможность, когда можно закончить конфликт на Украине. Президент Беларуси посоветовал не упустить этот шанс, пока «Россия не развернула свою экономику в полном объёме», а также полностью не перестроила её под военные нужды.

«Другой такой (возможности – ред.) может не быть», – сказал он.

Лукашенко также добавил, что российская сторона готова делать шаги к мирному урегулированию ситуации и делала эти шаги с первых дней конфликта. В том, что мирные переговоры не достигли своих целей, Лукашенко обвинил западные страны.

«Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели», – сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что Украине нужно соглашаться на мирный договор без предварительных условий, потому что в случае нового мирового конфликта «про неё все забудут». В завершении президент Беларуси также подчеркнул, что конфликт нужно как можно быстрее остановить.

«Надо прекратить эту войну. Путь один – мир», – подытожил он.