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17 минут назад

Лукашенко заявил об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине

Елена Прошина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложился уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил об уникальном моменте завершить конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лукашенко, он «видит и интуитивно чувствует», что сейчас сложилась уникальная возможность, когда можно закончить конфликт на Украине. Президент Беларуси посоветовал не упустить этот шанс, пока «Россия не развернула свою экономику в полном объёме», а также полностью не перестроила её под военные нужды.

«Другой такой (возможности – ред.) может не быть», – сказал он.

Лукашенко также добавил, что российская сторона готова делать шаги к мирному урегулированию ситуации и делала эти шаги с первых дней конфликта. В том, что мирные переговоры не достигли своих целей, Лукашенко обвинил западные страны.

«Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели», – сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что Украине нужно соглашаться на мирный договор без предварительных условий, потому что в случае нового мирового конфликта «про неё все забудут». В завершении президент Беларуси также подчеркнул, что конфликт нужно как можно быстрее остановить.

«Надо прекратить эту войну. Путь один – мир», – подытожил он.

Ранее Лукашенко обратился с требованием к военным Беларуси.

В мире,СВО,Александр Лукашенко,
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