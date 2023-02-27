Лоукостер Wizz Air объявил о приостановке полетов в Кишинев

Лоукостер из Венгрии Wizz Air заявил о приостановке полётов в Кишиневский международный аэропорт. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Управление гражданской авиации Молдавии.
Уточняется, что такое решение было принято в целях безопасности. Приостановка начнётся с 14 марта и будет касаться как рейсов, которые вылетают из Кишиневского международного аэропорта, так и тех, что должны были там приземлиться.
Согласно сообщению, в Wizz Air приняли это решение после «оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе». При этом Управление гражданской авиации Молдавии с такой оценкой не согласно – по сообщению ведомства, полёты над регионом полностью безопасны.
Напомним, что Молдавия ввела режим чрезвычайного положения в феврале 2022 года, после чего воздушное пространство страны было закрыто. Позже был открыт коридор для полетов по направлению Румынии. 14 февраля воздушное пространство в стране вновь закрыли на несколько часов из-за неопознанного летательного объекта, который так и не был обнаружен в последствии.