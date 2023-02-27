Папа Франциск разработал план мирного урегулирования на Украине

Папа римский Франциск разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине . Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

По его словам, приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. Также понтифик одним из пунктов указал необходимость прекращения поставок на Украину западных вооружений.