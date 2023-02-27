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52 минуты назад

Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией

Илья Родин

Пограничные переходы между Белоруссией и Польшей могут быть закрыты в ближнесрочной перспективе, рассказал замминистра внешнеполитического ведомства страны Мацей Вонсик. Интервью с ним опубликовал Youtube-канал Polskie Radio 24.

Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вонсик подчеркнул, что Варшава готова к к различным вариантам развития событий. В частности, не исключается ситуация полного закрытия границы с Белоруссией.

По его словам, власти страны готовы к «дальнейшим действиям», но одновременно с этим ожидают определенных шагов от Минска.

Так, Варшава надеется, что власти Белоруссии освободят польского журналиста Андрея Почобута, приговоренного в стране к длительному сроку заключения, резюмировал дипломат.

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Ранее в МИД Польши сообщили, что Варшава пойдет на полное закрытие границ с соседней страной в том случае, если от этого будет зависеть безопасность республики.

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