Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией

Пограничные переходы между Белоруссией и Польшей могут быть закрыты в ближнесрочной перспективе, рассказал замминистра внешнеполитического ведомства страны Мацей Вонсик. Интервью с ним опубликовал Youtube-канал Polskie Radio 24.
Вонсик подчеркнул, что Варшава готова к к различным вариантам развития событий. В частности, не исключается ситуация полного закрытия границы с Белоруссией.
По его словам, власти страны готовы к «дальнейшим действиям», но одновременно с этим ожидают определенных шагов от Минска.
Так, Варшава надеется, что власти Белоруссии освободят польского журналиста Андрея Почобута, приговоренного в стране к длительному сроку заключения, резюмировал дипломат.
Ранее в МИД Польши сообщили, что Варшава пойдет на полное закрытие границ с соседней страной в том случае, если от этого будет зависеть безопасность республики.