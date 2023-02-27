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43 минуты назад

Wizz Air приостановит полеты в Кишинев из соображений безопасности

ТАСС

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о приостановке с 14 марта полетов в Кишиневский международный аэропорт из соображений безопасности. Об этом сообщило в понедельник Управление гражданской авиации Молдавии.

Wizz Air приостановит полеты в Кишинев из соображений безопасности
Фото: ТАССТАСС

"Wizz Air проинформировала о приостановлении всех полетов в/из Кишиневского международного аэропорта с 14 марта 2023 года. <…> Компания приняла такое решение после оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе", - проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.

Управление выразило несогласие с этими оценками, заверив, что полеты над Молдавией безопасны.

Как сообщила Wizz Air, компания продолжит работать в аэропорту города Яссы, который расположен вблизи молдавской границы, а также увеличит число рейсов оттуда в Барселону, Бергамо, Берлин, Болонью, Ларнаку, Лондон, Милан и Рим.

В феврале прошлого года Молдавия ввела режим чрезвычайного положения и закрыла свое воздушное пространство. Позже страна открыла узкий коридор для полетов в направлении Румынии. На прошлой неделе власти Молдавии вновь были вынуждены полностью закрыть свое воздушное пространство на несколько часов из-за неопознанного воздушного шара, который пересек воздушное пространство республики с востока на запад. В соседней Румынии в связи с этим в воздух были подняты истребители, но летчики не смогли найти цель.

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