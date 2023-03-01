«Старая ведьма»: американцы возмутились словам главы Минфина о «долге» перед Киевом

В ходе визита в Киев Йеллен сказала, что США передали киевскому режиму первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Она высказалась, что у американских налогоплательщиков есть «моральный долг» защищать Украину. При этом, говоря о потребностях Киева, глава Минфина ничего не сказала о «вторжении» на южной границе США, в ходе которого на территорию страны с прошлого года проникло свыше двух миллионов нелегальных мигрантов.