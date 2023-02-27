Великобритания и ЕС достигли новой сделки в рамках Brexit

Политики провели встречу в британском городе Виндзор. По итогам переговоров был подписан документ, согласно которому все товары из Британии в Северную Ирландию будут распределены между зелёным и красным коридорам. Зелёный коридор будет предназначен для той продукции, которая останется на острове. Такие товары не будут подвергаться проверкам, что уменьшит количество бюрократических процедур в их отношении. Красный коридор, в свою очередь, будет предназначен для товаров, отправляемых в страны ЕС. Для таких товаров сохранятся все необходимые таможенные процедуры.