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1 час назад

Великобритания и ЕС достигли новой сделки в рамках Brexit

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришли к соглашению по поводу статуса Северной Ирландии, из-за которого стороны судились друг с другом. Об этом сообщает BBC.

Великобритания и ЕС достигли новой сделки в рамках Brexit
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политики провели встречу в британском городе Виндзор. По итогам переговоров был подписан документ, согласно которому все товары из Британии в Северную Ирландию будут распределены между зелёным и красным коридорам. Зелёный коридор будет предназначен для той продукции, которая останется на острове. Такие товары не будут подвергаться проверкам, что уменьшит количество бюрократических процедур в их отношении. Красный коридор, в свою очередь, будет предназначен для товаров, отправляемых в страны ЕС. Для таких товаров сохранятся все необходимые таможенные процедуры.

В соглашении также говорится об увеличении доступности товаров из Великобритании в Северной Ирландии, а также сохранении суверенитета последней. Так ирландский парламент получит возможность остановить действие европейских законов, если они касаются товаров. Впрочем, решающим словом в вопросах единого рынка по-прежнему будет обладать Европейский суд.

Ранее Сунак озвучил сроки разработки гарантий безопасности для Украины от стран НАТО.

В мире,Риши Сунак,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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