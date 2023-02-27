Великобритания и ЕС достигли новой сделки в рамках Brexit

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришли к соглашению по поводу статуса Северной Ирландии, из-за которого стороны судились друг с другом. Об этом сообщает BBC.
Политики провели встречу в британском городе Виндзор. По итогам переговоров был подписан документ, согласно которому все товары из Британии в Северную Ирландию будут распределены между зелёным и красным коридорам. Зелёный коридор будет предназначен для той продукции, которая останется на острове. Такие товары не будут подвергаться проверкам, что уменьшит количество бюрократических процедур в их отношении. Красный коридор, в свою очередь, будет предназначен для товаров, отправляемых в страны ЕС. Для таких товаров сохранятся все необходимые таможенные процедуры.
В соглашении также говорится об увеличении доступности товаров из Великобритании в Северной Ирландии, а также сохранении суверенитета последней. Так ирландский парламент получит возможность остановить действие европейских законов, если они касаются товаров. Впрочем, решающим словом в вопросах единого рынка по-прежнему будет обладать Европейский суд.