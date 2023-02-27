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50 минут назад

США постарались непублично узнать позицию России по ДСНВ

Lenta.ruиещё 5

США пытаются с помощью непубличных каналов узнать у России, какие цели она преследует по вопросу о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.

По словам Стюарт, Вашингтон до сих пор не получил от Москвы уведомления о приостановке участия в ДСНВ. США пытаются понять позицию и потребности России в этом вопросе, уточнила помощник госсекретаря. В свою очередь, США продолжают придерживаться положений договора, подчеркнула представитель Госдепа.

«Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — подытожила Стюарт.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт заявила, что приостановка участия России в ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от помощи Киеву. В Госдепе США увидели необходимость помогать Украине в связи с таким решением Москвы.

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