Нуланд сообщила о сомнениях части политиков в США относительно помощи Киеву

Некоторые представители партий республиканцев и демократов начали ставить под вопрос целесообразность дальнейшего выделения властями США помощи Украине в прежних объемах. Об этом заявила в понедельник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции в Вашингтоне, организованной американской Торговой палатой.

"США выделили больше $30 млрд на цели, касающиеся безопасности, экономического развития и гуманитарной ситуации на Украине. Это невозможно сделать без подавляющей поддержки обеих партий в Конгрессе", - подчеркнула она, отвечая на вопрос об отношении администрации США к тому, что среди республиканцев есть законодатели, выступающие за сокращение поддержки Киева. Нуланд признала, что "в обеих партиях по краям люди начинают сомневаться".

Вместе с тем заместитель госсекретаря США заверила, что американцы в целом поддерживают курс вашингтонской администрации по России и Украине. По мнению Нуланд, "американцы понимают, каковы ставки".