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24 минуты назад

Посол ЕС в Грузии передал министру юстиции демарш из-за ситуации с Саакашвили

ТАСС

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на встрече с министром юстиции страны Рати Брегадзе передал официальный демарш стран - членов ЕС.

"Вместе с послом Швеции, которая представляет председательство в Совете ЕС, мы передали министру юстиции официальный демарш 27 стран - членов Евросоюза. Государства - члены ЕС согласовали этот демарш в Брюсселе при участии всех 27 столиц Евросоюза. Мы имели очень открытый и откровенный обмен мнениями с министром юстиции", - сообщил Герчинский в понедельник журналистам после встречи с Брегадзе.

Как отметил Герчинский, это не первая его встреча с министром, но на этот раз он пришел в Минюст по просьбе стран ЕС.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

Тбилисский городской суд 6 февраля этого года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более десяти заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

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