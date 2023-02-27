Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на встрече с министром юстиции страны Рати Брегадзе передал официальный демарш стран - членов ЕС.

"Вместе с послом Швеции, которая представляет председательство в Совете ЕС, мы передали министру юстиции официальный демарш 27 стран - членов Евросоюза. Государства - члены ЕС согласовали этот демарш в Брюсселе при участии всех 27 столиц Евросоюза. Мы имели очень открытый и откровенный обмен мнениями с министром юстиции", - сообщил Герчинский в понедельник журналистам после встречи с Брегадзе.

Как отметил Герчинский, это не первая его встреча с министром, но на этот раз он пришел в Минюст по просьбе стран ЕС.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.