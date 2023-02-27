Киев пригрозил Китаю «агрессивной реакцией» в случае помощи РФ

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» пригрозил Китаю «агрессивной реакцией», если тот будет поставлять оружие России. Таким образом он прокомментировал соответствующие подозрения США в отношение Пекина.

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Если какая-то страна <...> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать, — сказал Подоляк.

При это он отметил, что в настоящее время доказательств оказания Китаем военной помощи России нет. Подоляк также добавил, что если Пекин решится на это, то тем самым нарушит нормы международного права.