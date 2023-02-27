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30 минут назад

Киев пригрозил Китаю «агрессивной реакцией» в случае помощи России

News.ru

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» пригрозил Китаю «агрессивной реакцией», если тот будет поставлять оружие России. Таким образом он прокомментировал соответствующие подозрения США в отношение Пекина.

Киев пригрозил Китаю «агрессивной реакцией» в случае помощи РФ
Фото: соцсетисоцсети

Если какая-то страна <...> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать, — сказал Подоляк.

При это он отметил, что в настоящее время доказательств оказания Китаем военной помощи России нет. Подоляк также добавил, что если Пекин решится на это, то тем самым нарушит нормы международного права.

США предупредили Китай о рисках помощи России в украинском конфликте

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России на Украине со стороны Китая. В ответ на это представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал от Вашингтона должны прекратить распространение ложной информации. Он подчеркнул, что именно США, а не Китай непрерывно поставляют оружие на поле боя. Политика Пекина по украинскому вопросу сводится к продвижению примирения сторон и содействию переговоров, добавил дипломат.

В мире,Михаил Подоляк,Ван Вэньбинь,Энтони Блинкен,
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