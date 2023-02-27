В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа

Национальная Служба Новостей

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден выразила уверенность в том, что ее муж американский лидер Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году.

Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу CNN она сообщила, что полностью поддерживает Байдена в этом. По словам первой леди США, вероятности, что Байден откажется баллотироваться, нет.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с Джо Байденом.

Как заявил бывший президент, «его [Байдена] собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн», сообщает НСН.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий