Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден выразила уверенность в том, что ее муж американский лидер Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году.

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В интервью телеканалу CNN она сообщила, что полностью поддерживает Байдена в этом. По словам первой леди США, вероятности, что Байден откажется баллотироваться, нет.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с Джо Байденом.