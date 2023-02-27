Канада добавила 12 человек в список антииранских санкций

Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте канадского МИД.

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Новые фигуранты, по мнению Оттавы, связаны с нарушением прав человека в Иране. Их должности не уточняются, им будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.