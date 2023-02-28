Пентагон: возможная поставка России оружия из Китая продлит конфликт на Украине

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов полагает, что гипотетическая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе специальной военной операции на Украине значительно продлит конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально значительно продлит этот конфликт и поддержит цель России по уничтожению Украины как страны», — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что пока американская сторона не видела, чтобы китайская предоставляла российской летальную помощь, но КНР пока не отказались от этой идеи. Соединенные Штаты будут за этим внимательно следить, а если подобное произойдет, то это «приведет к бессмысленному продлению конфликта», отметил Райдер.