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8 минут назад

Пентагон: возможная поставка России оружия из Китая продлит конфликт на Украине

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов полагает, что гипотетическая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе специальной военной операции на Украине значительно продлит конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон: возможная поставка России оружия из Китая продлит конфликт на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально значительно продлит этот конфликт и поддержит цель России по уничтожению Украины как страны», — заявил Райдер.

Таким образом он прокомментировал последствия возможного решения Пекина поставить оружие Москве.

Он подчеркнул, что пока американская сторона не видела, чтобы китайская предоставляла российской летальную помощь, но КНР пока не отказались от этой идеи. Соединенные Штаты будут за этим внимательно следить, а если подобное произойдет, то это «приведет к бессмысленному продлению конфликта», отметил Райдер.

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