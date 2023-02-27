Южная Корея не собирается поставлять Украине летальное оружие

Власти Южной Кореи сохраняют свою позицию по передаче вооружений Украине , заявил официальный представитель минобороны республики Чон Ха Гю, передает TV Chosun. По его словам, Сеул не собирается поставлять Киеву летальное оружие.

«Нет изменений в позиции правительства, согласно которой оно не поставляет летальное оружие Украине <…> мы активно предоставляем гуманитарную помощь, включая содействие по восстановлению», — отметил Чон Ха Гю.

Как указал представитель Минобороны Южной Кореи, в Сеуле хорошо осведомлены о призывах Киева к поставке вооружений со стороны республики. Он также добавил, что эти вопросы должны решаться на уровне правительства государства.