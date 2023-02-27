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2 часа назад

Южная Корея не собирается поставлять Украине летальное оружие

Газета.Ruиещё 2

Власти Южной Кореи сохраняют свою позицию по передаче вооружений Украине, заявил официальный представитель минобороны республики Чон Ха Гю, передает TV Chosun. По его словам, Сеул не собирается поставлять Киеву летальное оружие.

Южная Корея не собирается поставлять Украине летальное оружие
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Нет изменений в позиции правительства, согласно которой оно не поставляет летальное оружие Украине <…> мы активно предоставляем гуманитарную помощь, включая содействие по восстановлению», — отметил Чон Ха Гю.

Как указал представитель Минобороны Южной Кореи, в Сеуле хорошо осведомлены о призывах Киева к поставке вооружений со стороны республики. Он также добавил, что эти вопросы должны решаться на уровне правительства государства.

Ранее СМИ сообщили, что европейские дипломаты начали сомневаться в необходимости оснащать Украину вооружением, поскольку это не способствует урегулированию конфликта.

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