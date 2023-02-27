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57 минут назад

Лукашенко обратился с требованием к военным

Елена Прошина

Белорусские силовики должны быть готов реагировать на любую агрессию, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — сказал он в ходе встречи.

Лукашенко запросил у силовиков характеристику внутриполитической и военной обстановки вокруг республики. Кроме того, он потребовал соблюдать «жесточайшую дисциплину» в подразделениях МВД и КГБ, особенно на границе.

Также глава государства отметил, что недруги Белоруссии используют любые случаи, чтобы «всколыхнуть ситуацию» в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что несмотря на беспрецедентные санкции, республика совместно с Россией может производить любые типы вооружений для собственных нужд, при чем в достаточном количестве.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что Россия продолжит осуществлять поставки военной техники Белоруссии в интересах Союзного государства. В частности, речь идет о самолетах Су-30СМ, вертолетах Ми-35М, бронетранспортеров и прочее.

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