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1 час назад

«Видеть мельчайшую агрессивность»: Лукашенко призвал усилить охрану границ

News.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от силовиков усилить охрану границ страны, передает БелТА. Он подчеркнул, что военные должны замечать даже мельчайшие проявления агрессии в отношении республики и реагировать на них соответствующим образом.

Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования, — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что недруги Белоруссии используют любые случаи, чтобы «всколыхнуть ситуацию» в республике и будут делать это и в дальнейшем. В связи с этим глава государства подчеркнул, что в воинских подразделения МВД и КГБ должна быть жесточайшая дисциплина и каждый должен заниматься своим делом.

Ранее Лукашенко пригрозил быстрым и жестким ответом на любую агрессию против Белоруссии. По его словам, в рамках обновленной Концепции национальной безопасности руководство страны должно продемонстрировать прозрачность политики и надежность Белоруссии как партнера. Однако это не означает прямой жертвенности.

Он также заявил, что Минск может вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой, если в отношении Белоруссии будет проявлена агрессия. Лукашенко предупредил, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».

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