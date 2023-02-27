Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам

Запад пытается оказать давление на Киев, чтобы принудить сесть за стол переговоров с Москвой, если украинские войска не достигнут значимых успехов до осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.
Как отмечается, новое оружие поможет украинским войскам занять до осени больше территорий. Однако в случае провала контрнаступления, на Киев будут еще больше давить по вопросу мирных переговоров с Россией.
Автор статьи также отмечает, что Запад будет поддерживать Киев «сколько понадобится» только на словах. Однако на самом деле уже идет речь о «военном ультиматуме» Запада для Владимира Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время спецоперация двигается в сторону достижения поставленных целей.