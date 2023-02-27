Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам

Запад пытается оказать давление на Киев, чтобы принудить сесть за стол переговоров с Москвой, если украинские войска не достигнут значимых успехов до осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

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Как отмечается, новое оружие поможет украинским войскам занять до осени больше территорий. Однако в случае провала контрнаступления, на Киев будут еще больше давить по вопросу мирных переговоров с Россией.

Автор статьи также отмечает, что Запад будет поддерживать Киев «сколько понадобится» только на словах. Однако на самом деле уже идет речь о «военном ультиматуме» Запада для Владимира Зеленского.