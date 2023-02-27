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13 минут назад

Bild: Запад пытается принудить Украину к мирным переговорам с Россией

Елена Прошина

Запад пытается оказать давление на Киев, чтобы принудить сесть за стол переговоров с Москвой, если украинские войска не достигнут значимых успехов до осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, новое оружие поможет украинским войскам занять до осени больше территорий. Однако в случае провала контрнаступления, на Киев будут еще больше давить по вопросу мирных переговоров с Россией.

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Автор статьи также отмечает, что Запад будет поддерживать Киев «сколько понадобится» только на словах. Однако на самом деле уже идет речь о «военном ультиматуме» Запада для Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время спецоперация двигается в сторону достижения поставленных целей.

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