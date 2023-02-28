Блинкен прилетел в Казахстан

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента принятия высшей дипломатической должности прибыл в Астану в рамках турне по странам Центральной Азии. Как подчеркивает Reuters, его визит проходит вслед за годовщиной специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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В Астане Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В этот же день американский дипломат поучаствует в министерской встрече глав МИД стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Затем он направится в Узбекистан, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым. После мини-турне по Азии госсекретарь посетит Индию.