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44 минуты назад

Блинкен прибыл в Астану вслед за годовщиной СВО

Lenta.ruиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента принятия высшей дипломатической должности прибыл в Астану в рамках турне по странам Центральной Азии. Как подчеркивает Reuters, его визит проходит вслед за годовщиной специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Блинкен прилетел в Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Астане Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В этот же день американский дипломат поучаствует в министерской встрече глав МИД стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Затем он направится в Узбекистан, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым. После мини-турне по Азии госсекретарь посетит Индию.

«Наша главная цель — показать, что США — надежный партнер, и мы видим трудности, с которыми сталкиваются экономики этих стран», — говорил ранее журналистам представитель ГосдГосдепартамента по Южной и Центральной Азии Дональд Лу, комментируя планы Блинкена.

В мире,Энергетика,Мухтар Тлеуберди,Энтони Блинкен,Шавкат Мирзиеев,Госдеп США,
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