В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст

В Англии и Уэльсе вступил в силу закон, который повышает минимальный брачный возраст с 16 до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правительства Великобритании.

Закон направлен на защиту молодых девушек от принудительных браков. Теперь не достигшие 18-летнего возраста не смогут пожениться даже при наличии согласия родителей. Подчеркивается, что теперь эксплуатация социально уязвимых детей путем принуждения их к выходу замуж является незаконной и уголовно наказуемой, вне зависимости от того, было это насильственно или нет.

«Это позволит положить конец принудительным бракам, которые могут нанести ребенку ущерб на долгие годы. Кроме того, это изменение является одной из форм обязательства правительства бороться с насилием в отношении женщин и девочек», — подчеркнули в британском правительстве.