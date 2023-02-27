В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
14 минут назад

В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст

Никита Бородкин

В Англии и Уэльсе вступил в силу закон, который повышает минимальный брачный возраст с 16 до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правительства Великобритании.

В Англии и Уэльсе повысили брачный возраст
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Закон направлен на защиту молодых девушек от принудительных браков. Теперь не достигшие 18-летнего возраста не смогут пожениться даже при наличии согласия родителей. Подчеркивается, что теперь эксплуатация социально уязвимых детей путем принуждения их к выходу замуж является незаконной и уголовно наказуемой, вне зависимости от того, было это насильственно или нет.

«Это позволит положить конец принудительным бракам, которые могут нанести ребенку ущерб на долгие годы. Кроме того, это изменение является одной из форм обязательства правительства бороться с насилием в отношении женщин и девочек», — подчеркнули в британском правительстве.

Отмечается, что лицам, которые виновны в организации детских браков, грозит до семи лет тюремного заключения. Вместе с тем в Шотландии и Северной Ирландии минимальный возраст вступления в брак по-прежнему составляет 16 лет, при наличии согласия родителей.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий