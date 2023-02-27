В Швейцарии назвали условие для реэкспорта оружия на Украину

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что если парламент изменит закон об экспорте военной техники, то правительство страны должно разрешить реэкспорт оружия на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Lenta Lenta

Сейчас швейцарский парламент изучает возможность внесения изменений в соответствующий закон, и если он будет изменен, то это станет правовой основой, «которая заставит правительство действовать», назвал необходимое условие для реэкспорта дипломат.

В конце января комиссия Национального совета поддержала инициативу, допускающую реэкспорт на Украину оружия, произведенного в Швейцарии. Однако впоследствии комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против соответствующей инициативы.

Швейцария отклоняла запросы европейских стран о реэкспорте на Украину боеприпасов, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, согласно которому страна может отказать в вывозе военной техники, если государство, для которой она предназначается, вовлечена в международный конфликт.