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1 час назад

В Швейцарии назвали условие для реэкспорта оружия на Украину

Lenta.ruиещё 4

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что если парламент изменит закон об экспорте военной техники, то правительство страны должно разрешить реэкспорт оружия на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

В Швейцарии назвали условие для реэкспорта оружия на Украину
Фото: LentaLenta

Сейчас швейцарский парламент изучает возможность внесения изменений в соответствующий закон, и если он будет изменен, то это станет правовой основой, «которая заставит правительство действовать», назвал необходимое условие для реэкспорта дипломат.

В конце января комиссия Национального совета поддержала инициативу, допускающую реэкспорт на Украину оружия, произведенного в Швейцарии. Однако впоследствии комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против соответствующей инициативы.

Швейцария отклоняла запросы европейских стран о реэкспорте на Украину боеприпасов, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, согласно которому страна может отказать в вывозе военной техники, если государство, для которой она предназначается, вовлечена в международный конфликт.

Президент Швейцарии Алан Берсе допускал, что страна может потерять доверие как к нейтральной из-за реэкспорта оружия Киеву. Он подчеркивал, что государство должно быть приверженным своим основополагающим принципам.

В мире,Иньяцио Кассис,
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