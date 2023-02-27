Трампу предрекли победу на новых праймериз республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером по поддержке среди республиканцев перед выборами главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные опроса.

Телеканал предрек Трампу победу на новых праймериз республиканцев.

«Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43 процентами, за ним (губернатор Флориды) Рон Рон Десантис с 28 процентами», — говорится в материале.

Третью и четвертую строчки рейтинга заняли экс-постпред при ООН Никки Хейли бывший вице-президент США Майк Пенс, набравшие по 7 процентов.

Также отмечается, что 84 процента демократов, голосующих на праймериз, одобряют работу нынешнего главы США Джо Байдена. В то же время лишь 37 процентов из них хотят, чтобы Байден стал кандидатом от партии на новых выборах.