Трампу предрекли победу на новых праймериз республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером по поддержке среди республиканцев перед выборами главы государства в 2024 году. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные опроса.
Телеканал предрек Трампу победу на новых праймериз республиканцев.
«Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43 процентами, за ним (губернатор Флориды) Рон Рон Десантис с 28 процентами», — говорится в материале.
Третью и четвертую строчки рейтинга заняли экс-постпред при ООН Никки Хейли бывший вице-президент США Майк Пенс, набравшие по 7 процентов.
Также отмечается, что 84 процента демократов, голосующих на праймериз, одобряют работу нынешнего главы США Джо Байдена. В то же время лишь 37 процентов из них хотят, чтобы Байден стал кандидатом от партии на новых выборах.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на республиканцев писало, что Трамп может столкнуться с «коварным политическим ландшафтом» при выдвижении в президенты на новых выборах. Утверждается, что ряд прежних его сторонников выражали желание идти на выборы «со свежим лицом».