В Латвии начали расследование из-за цветов у подбитого российского танка

В Риге красные гвоздики были возложены неизвестными к подбитому российскому танку. Полиция начала свое расследование, сообщает apollo.lv.

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25 февраля перед рижским Домом конгрессов проходил благотворительный концерт, а в парке Кронвалда была развернута выставка российской военной техники, уничтоженной украинскими вооруженными силами в ходе боевых действий.

По фотографиям в социальных сетях стало ясно, что в выходные кто-то положил на ограждение одного из экспонатов красные гвоздики.

Издание уточняет, что именно гвоздики «были типичными цветами на советских праздниках».

Полиция сообщила, что случай зафиксирован и по факту произошедшего начато ведомственное расследование. Цветы, которые лежали на ограждении, были спешно убраны оттуда.