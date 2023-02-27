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25 минут назад

В Латвии начато расследование из-за цветов, возложенных к подбитому российскому танку

Газета.Ru

В Риге красные гвоздики были возложены неизвестными к подбитому российскому танку. Полиция начала свое расследование, сообщает apollo.lv.

В Латвии начали расследование из-за цветов у подбитого российского танка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25 февраля перед рижским Домом конгрессов проходил благотворительный концерт, а в парке Кронвалда была развернута выставка российской военной техники, уничтоженной украинскими вооруженными силами в ходе боевых действий.

По фотографиям в социальных сетях стало ясно, что в выходные кто-то положил на ограждение одного из экспонатов красные гвоздики.

Издание уточняет, что именно гвоздики «были типичными цветами на советских праздниках».

Полиция сообщила, что случай зафиксирован и по факту произошедшего начато ведомственное расследование. Цветы, которые лежали на ограждении, были спешно убраны оттуда.

Известно, что в тот же день Обществом поддержки Украины и «Латвийским украинским конгрессом» в Даугавпилсе было организовано шествие в поддержку Украины. Отмечается, что в прошлом даже публичное поднятие украинского флага вызывало споры среди горожан.

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