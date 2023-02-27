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49 минут назад

Китай заявил об угрозе безопасности в Тайваньском проливе из-за США

Елена Прошина

Действия военных США угрожают безопасности в Тайванском проливе. Китай выступил против подобных провокаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Channel News Asia.

Китай заявил об угрозе безопасности в Тайваньском проливе из-за США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом КНР осудила пролет противолодочного самолета США P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. В сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отмечается, что Китай задействовал силы для контроля за пролетом американского самолета.

По мнению, китайской стороны, США своими действиями намеренно подрывает обстановку в регионе и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 февраля, над проливом пролетел американский самолет.

До этого Министерство национальной обороны Тайваня сообщало, что отследило вокруг острова четыре военных самолета и три военно-морских корабля Китая за сутки.

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