Китай заявил об угрозе безопасности в Тайваньском проливе из-за США

Действия военных США угрожают безопасности в Тайванском проливе. Китай выступил против подобных провокаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Channel News Asia.

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Таким образом КНР осудила пролет противолодочного самолета США P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. В сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отмечается, что Китай задействовал силы для контроля за пролетом американского самолета.

По мнению, китайской стороны, США своими действиями намеренно подрывает обстановку в регионе и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 февраля, над проливом пролетел американский самолет.